Рейтинг формуються на основі опитувань автовласників.
Дивися повний текст Американці склали рейтинг найнадійніших автомобілів і двигунів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:18
Американці склали рейтинг найнадійніших автомобілів і...
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Дивися повний текст Американці склали рейтинг найнадійніших автомобілів і двигунів.
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