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Американці склали рейтинг
найнадійніших автомобілів і...

Американці склали рейтинг найнадійніших автомобілів і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:18

Американці склали рейтинг найнадійніших автомобілів і...

Пропонуємо до обговорення:
Рейтинг формуються на основі опитувань автовласників.

Дивися повний текст Американці склали рейтинг найнадійніших автомобілів і двигунів.
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