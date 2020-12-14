RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зарплати основних робітничих
професій в "Укрзалізниці"

Зарплати основних робітничих професій в "Укрзалізниці"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:23

Зарплати основних робітничих професій в "Укрзалізниці"

Пропонуємо до обговорення:
Середньомісячна заробітна плата працівників АТ "Укрзалізниця" в листопаді 2020 року склала 11 681 грн.

Дивися повний текст Зарплати основних робітничих професій в \"Укрзалізниці\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91960
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:23

Минус налогов 41,5%.
Плюс "левые".
oleggg1986
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 01.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:05

https://www.youtube.com/watch?v=POaGOuVH1z4

12011 за такое это еще не чистыми на руки?
cohan
 
Повідомлень: 684
З нами з: 27.09.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lady_N і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Ахметова відсудив у Укрзалізниці $22 млн боргу
R2 » Сер 16 гру, 2020 20:05
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 20:05
BIGor
Зарплати нардепів перерахують: Рада показала видатки на...
R2 » Вів 15 гру, 2020 20:57
2 321
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 21:03
ruvex
Зарплати поліцейським потрібно підвищити в кілька разів... 1, 2, 3
R2 » Пон 14 гру, 2020 09:46
20 1946
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 11:46
cannabis_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2613)
06.01.2021 21:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.