Середньомісячна заробітна плата працівників АТ "Укрзалізниця" в листопаді 2020 року склала 11 681 грн.
Дивися повний текст Зарплати основних робітничих професій в \"Укрзалізниці\".
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:23
Зарплати основних робітничих професій в "Укрзалізниці"
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Дивися повний текст Зарплати основних робітничих професій в \"Укрзалізниці\".
Додано: Сер 06 січ, 2021 21:05
12011 за такое это еще не чистыми на руки?
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