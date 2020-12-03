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Що приготували для пенсіонерів у 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 січ, 2021 20:26
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики нагадали, як будуть змінюватися пенсійні виплати.
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