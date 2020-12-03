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Що приготували для
пенсіонерів у 2021 році

Що приготували для пенсіонерів у 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 20:26

Що приготували для пенсіонерів у 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві соціальної політики нагадали, як будуть змінюватися пенсійні виплати.

Дивися повний текст Що приготували для пенсіонерів у 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:31

Теперь пенсионеры начнут жировать.
Ratatui
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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