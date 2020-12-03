У Міністерстві соціальної політики нагадали, як будуть змінюватися пенсійні виплати.
Дивися повний текст Що приготували для пенсіонерів у 2021 році.
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Додано: Сер 06 січ, 2021 20:26
Що приготували для пенсіонерів у 2021 році
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Дивися повний текст Що приготували для пенсіонерів у 2021 році.
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