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Зеленський знову задекларував
мільйони гривень роялті...

Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 02:29

Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...

Пропонуємо до обговорення:
Сума отриманих ним в кінці 2020 року виплат за право використання інтелектуальної власності становить 4 млн 589 тисяч 832 грн.

Дивися повний текст Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті від «Квартал 95».
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