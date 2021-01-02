Сума отриманих ним в кінці 2020 року виплат за право використання інтелектуальної власності становить 4 млн 589 тисяч 832 грн.
Дивися повний текст Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті від «Квартал 95».
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Додано: Чет 07 січ, 2021 02:29
Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...
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Дивися повний текст Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті від «Квартал 95».
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