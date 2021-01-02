Сума отриманих ним в кінці 2020 року виплат за право використання інтелектуальної власності становить 4 млн 589 тисяч 832 грн.
Дивися повний текст Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті від «Квартал 95».
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Додано: Чет 07 січ, 2021 02:29
Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті від «Квартал 95».
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:51
Re: Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...
А что так можно?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:58
Re: Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...
Ты комик и шутишь про липецкую фабрику президента и его офшоры.
Теперь ты президент и получаешь доход от своего бизнеса.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:09
Re: Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...
Федорыч нервно курит в засиженном коридоре.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 22:50
А Вы спросите у америкосов зачем ихний президент получает доходы от своих миллиардных бизнесов, пребывая на посту президента страны. Да, кстати, а у Вас что, в президентах Украины еще числится пан с Липецкой фабрикой?
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:56
Re: Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...
Начнём с другого вопроса: зачем я буду у американцев это спрашивать, что я хочу узнать?
Пан вышел из глобого сна?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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