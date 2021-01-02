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Зеленський знову задекларував
мільйони гривень роялті...

Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 02:29

Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...

Пропонуємо до обговорення:
Сума отриманих ним в кінці 2020 року виплат за право використання інтелектуальної власності становить 4 млн 589 тисяч 832 грн.

Дивися повний текст Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті від «Квартал 95».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:51

Re: Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...

А что так можно?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 10:58

Re: Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...

Ты комик и шутишь про липецкую фабрику президента и его офшоры.

Теперь ты президент и получаешь доход от своего бизнеса.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:09

Re: Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...

Федорыч нервно курит в засиженном коридоре.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:50

  vitaliy_berdinskikh написав:Ты комик и шутишь про липецкую фабрику президента и его офшоры.

Теперь ты президент и получаешь доход от своего бизнеса.

А Вы спросите у америкосов зачем ихний президент получает доходы от своих миллиардных бизнесов, пребывая на посту президента страны. Да, кстати, а у Вас что, в президентах Украины еще числится пан с Липецкой фабрикой?
qazzax
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:56

Re: Зеленський знову задекларував мільйони гривень роялті...

  qazzax написав:А Вы спросите у америкосов зачем ихний президент получает доходы от своих миллиардных бизнесов, пребывая на посту президента страны.

Начнём с другого вопроса: зачем я буду у американцев это спрашивать, что я хочу узнать? :roll:
  qazzax написав:Да, кстати, а у Вас что, в президентах Украины еще числится пан с Липецкой фабрикой?

Пан вышел из глобого сна? :lol:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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