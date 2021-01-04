Загалом у 2020 році Україна закупила 400 тролейбусів і трамваїв для міської інфраструктури. При цьому частина купленого транспорту вже була в експлуатації.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки Україна за рік купила трамваїв і тролейбусів.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:56
Стало відомо, скільки Україна за рік купила трамваїв і...
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Дивися повний текст Стало відомо, скільки Україна за рік купила трамваїв і тролейбусів.
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