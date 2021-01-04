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Стало відомо, скільки Україна за рік купила трамваїв і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:56
Пропонуємо до обговорення:
Загалом у 2020 році Україна закупила 400 тролейбусів і трамваїв для міської інфраструктури. При цьому частина купленого транспорту вже була в експлуатації.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки Україна за рік купила трамваїв і тролейбусів
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:56
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