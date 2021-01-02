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Стало відомо, коли можуть
запровадити платний в'їзд до...

Стало відомо, коли можуть запровадити платний в'їзд до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:24

Стало відомо, коли можуть запровадити платний в'їзд до...

Пропонуємо до обговорення:
Нові правила будуть застосовуватися до громадян 60 країн, які користуються безвізовим режимом з ЄС.

Дивися повний текст Стало відомо, коли можуть запровадити платний в'їзд до ЄС для українців.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 13:24

Не могут гейропейцы спокойно смотреть, что за визу нет платежа.
Ratatui
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