Нові правила будуть застосовуватися до громадян 60 країн, які користуються безвізовим режимом з ЄС.
Дивися повний текст Стало відомо, коли можуть запровадити платний в'їзд до ЄС для українців.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 13:24
Стало відомо, коли можуть запровадити платний в'їзд до...
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Дивися повний текст Стало відомо, коли можуть запровадити платний в'їзд до ЄС для українців.
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