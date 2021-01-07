Нові правила будуть застосовуватися до громадян 60 країн, які користуються безвізовим режимом з ЄС.
Дивися повний текст Стало відомо, коли можуть запровадити платний в'їзд до ЄС для українців.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 13:24
Стало відомо, коли можуть запровадити платний в'їзд до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, коли можуть запровадити платний в'їзд до ЄС для українців.
Додано: Чет 07 січ, 2021 16:20
Re: Стало відомо, коли можуть запровадити платний в'їзд до..
>>Не могут гейропейцы спокойно смотреть, что за визу нет платежа.
Ratatui, Вы не совсем правильно поняли.
Судя по описанию, эти 7 евро берут за, грубо говоря, ПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ того, что Вам не откажут во въезде в страну ЕС. То есть или едь по-старинке с риском, что тебя "завернут". Или же плати 7 евро и узнавай: завернут/не завернут. Как-то так.
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:40
Правильно. Украина запретила вьезд автомобилей на европейских номерах теперь ответка от Европы.
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:36
"введение такой системы было предусмотрено еще в 2016 году, и тогда ожидалось, что для ее запуска потребуется около пяти лет " И запрет на б*** здесь ни при чем.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:48
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