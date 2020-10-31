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Пайовий внесок
остаточно скасовано

Пайовий внесок остаточно скасовано
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:54

Пайовий внесок остаточно скасовано

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році в Україні остаточно скасовують пайовий внесок.

Дивися повний текст Пайовий внесок остаточно скасовано.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:55

Так несколько лет уже было не 4%, а 2%. И эти проценты сейчас можно приплюсовать к доходности застройщиков.
RomanM
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