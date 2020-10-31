У 2021 році в Україні остаточно скасовують пайовий внесок.
Дивися повний текст Пайовий внесок остаточно скасовано.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:54
Пайовий внесок остаточно скасовано
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пайовий внесок остаточно скасовано.
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:55
Так несколько лет уже было не 4%, а 2%. И эти проценты сейчас можно приплюсовать к доходности застройщиков.
|