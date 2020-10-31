У 2021 році в Україні остаточно скасовують пайовий внесок.
Дивися повний текст Пайовий внесок остаточно скасовано.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 14:54
Пайовий внесок остаточно скасовано
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пайовий внесок остаточно скасовано.
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:55
Так несколько лет уже было не 4%, а 2%. И эти проценты сейчас можно приплюсовать к доходности застройщиков.
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:15
Дискуссии нет и быть не может. У нас в государстве победившей строительной мафии ВС работает только на мафию и их сверхприбыли. Пани Шуляк не НАРОДНЫЙ депутат, а представитель строительной мафии.
Министерство развития громад и территорий занемается только как создать условия наилучшего приоритета незаконной застройки и уничтожения исторической среды. Нет памяти, нет народа. Беззаконие и тотальный геноцид в градостроительстве и архитектуре украинских городов.
Нам говорят про декомунизацию, а почему по сегоднешний день мы живем с Жилищным Кодексом советского периода? Почему у нас и сегодня существуют очереди на получение безплатного жилья. Почему пани Шуляк и Минрегион молчат про это. У них нет заказа и эта проблема не дает сверхприбыль строительной мафии.
Прочитайте Жилищный Кодекс и вы поймете, что РАДЫ решают жилую застройку. Определяется объем необходимого строительства, выделяется бюджет, определяется место для строитедьства, коммунальные организации строят жилье, объекты соцкультбыта и инфраструктуру города, по сегоднешний день ведутся очереди на безплатное жилье. Какой коррупционный клондайк.
Почему у нас, в обществе тотальной собственности, раздают безплатно недвижимость?
Почему у нас нет социального, или мунипаципального жилья?
Шуляк и строительная мафия заинтересована только сверхприбылью.
Додано: Чет 28 січ, 2021 23:03
Да? А вы попробуйте сдать в эксплуатацию в ДАБІ построеный гараж.
Вы будете приятно удивлены - Внэском на 24000грн.
И я не уверен что мне построят дорогу к гаражу за эти деньги.
Слава богу отменили этот Пайовой внэсок.
ПС.
Строят дома, а стадионы, магазины и др нежилая инфраструктура облагались єтим де*** налогом в карман мерии.
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