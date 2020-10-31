Пайовий внесок остаточно скасовано

Додано: Чет 07 січ, 2021 23:15

Дискуссии нет и быть не может. У нас в государстве победившей строительной мафии ВС работает только на мафию и их сверхприбыли. Пани Шуляк не НАРОДНЫЙ депутат, а представитель строительной мафии.

Министерство развития громад и территорий занемается только как создать условия наилучшего приоритета незаконной застройки и уничтожения исторической среды. Нет памяти, нет народа. Беззаконие и тотальный геноцид в градостроительстве и архитектуре украинских городов.

Нам говорят про декомунизацию, а почему по сегоднешний день мы живем с Жилищным Кодексом советского периода? Почему у нас и сегодня существуют очереди на получение безплатного жилья. Почему пани Шуляк и Минрегион молчат про это. У них нет заказа и эта проблема не дает сверхприбыль строительной мафии.

Прочитайте Жилищный Кодекс и вы поймете, что РАДЫ решают жилую застройку. Определяется объем необходимого строительства, выделяется бюджет, определяется место для строитедьства, коммунальные организации строят жилье, объекты соцкультбыта и инфраструктуру города, по сегоднешний день ведутся очереди на безплатное жилье. Какой коррупционный клондайк.

Почему у нас, в обществе тотальной собственности, раздают безплатно недвижимость?

Почему у нас нет социального, или мунипаципального жилья?

Шуляк и строительная мафия заинтересована только сверхприбылью.