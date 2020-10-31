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Пайовий внесок
остаточно скасовано

Пайовий внесок остаточно скасовано
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:54

Пайовий внесок остаточно скасовано

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році в Україні остаточно скасовують пайовий внесок.

Дивися повний текст Пайовий внесок остаточно скасовано.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:55

Так несколько лет уже было не 4%, а 2%. И эти проценты сейчас можно приплюсовать к доходности застройщиков.
RomanM
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:15

Дискуссии нет и быть не может. У нас в государстве победившей строительной мафии ВС работает только на мафию и их сверхприбыли. Пани Шуляк не НАРОДНЫЙ депутат, а представитель строительной мафии.
Министерство развития громад и территорий занемается только как создать условия наилучшего приоритета незаконной застройки и уничтожения исторической среды. Нет памяти, нет народа. Беззаконие и тотальный геноцид в градостроительстве и архитектуре украинских городов.
Нам говорят про декомунизацию, а почему по сегоднешний день мы живем с Жилищным Кодексом советского периода? Почему у нас и сегодня существуют очереди на получение безплатного жилья. Почему пани Шуляк и Минрегион молчат про это. У них нет заказа и эта проблема не дает сверхприбыль строительной мафии.
Прочитайте Жилищный Кодекс и вы поймете, что РАДЫ решают жилую застройку. Определяется объем необходимого строительства, выделяется бюджет, определяется место для строитедьства, коммунальные организации строят жилье, объекты соцкультбыта и инфраструктуру города, по сегоднешний день ведутся очереди на безплатное жилье. Какой коррупционный клондайк.
Почему у нас, в обществе тотальной собственности, раздают безплатно недвижимость?
Почему у нас нет социального, или мунипаципального жилья?
Шуляк и строительная мафия заинтересована только сверхприбылью.
anatoliy_frolov1958
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 23:03

Да? А вы попробуйте сдать в эксплуатацию в ДАБІ построеный гараж.
Вы будете приятно удивлены - Внэском на 24000грн.
И я не уверен что мне построят дорогу к гаражу за эти деньги.
Слава богу отменили этот Пайовой внэсок.

ПС.
Строят дома, а стадионы, магазины и др нежилая инфраструктура облагались єтим де*** налогом в карман мерии.
sweetbox
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