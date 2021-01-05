Народний депутат оприлюднив дані із державного бюджету 2021 року у частині витрат на одного нардепа.
Дивися повний текст У скільки українцям обійдеться “утримання” нардепа у 2021.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 14:59
У скільки українцям обійдеться “утримання” нардепа у 2021
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Дивися повний текст У скільки українцям обійдеться “утримання” нардепа у 2021.
Додано: Чет 07 січ, 2021 14:59
Почему не подсчитали всю сумм,постеснялись?Зачем?
Один дармоед обойдётся 336650гр. в год,а всё стадо в 151 492 500 гривен.Ура пересічні,це перемога.
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