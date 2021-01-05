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У скільки українцям обійдеться
“утримання” нардепа у 2021

У скільки українцям обійдеться “утримання” нардепа у 2021
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:59

У скільки українцям обійдеться “утримання” нардепа у 2021

Пропонуємо до обговорення:
Народний депутат оприлюднив дані із державного бюджету 2021 року у частині витрат на одного нардепа.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 14:59

Почему не подсчитали всю сумм,постеснялись?Зачем?
Один дармоед обойдётся 336650гр. в год,а всё стадо в 151 492 500 гривен.Ура пересічні,це перемога.
sena_2008atp
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