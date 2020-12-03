|
|
Kyiv Smart City більше не працює: е-квиток без...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:31
Пропонуємо до обговорення:
Мобільний додаток Kyiv Smart City без попередження припинило свою роботу, а користувачі отримали повідомлення, що всі сервіси, в тому числі і е-квиток - перенесли в новий додаток, "Київ Цифровий".
Дивися повний текст Kyiv Smart City більше не працює: е-квиток без попередження перенесли в інший додаток
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91963
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:32
Рейдернули, норм))
-
mvi
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 07.11.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор