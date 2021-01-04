В Україні з 2023 року запустять пенсійну реформу.
Дивися повний текст Українцям почнуть платити по дві пенсії: в \"Слузі народу\" назвали строки.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 16:53
Українцям почнуть платити по дві пенсії: в "Слузі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям почнуть платити по дві пенсії: в \"Слузі народу\" назвали строки.
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:07
Re: Українцям почнуть платити по дві пенсії: в
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