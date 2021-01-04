В Україні з 2023 року запустять пенсійну реформу.
Дивися повний текст Українцям почнуть платити по дві пенсії: в \"Слузі народу\" назвали строки.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 16:53
Українцям почнуть платити по дві пенсії: в "Слузі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям почнуть платити по дві пенсії: в \"Слузі народу\" назвали строки.
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:07
Re: Українцям почнуть платити по дві пенсії: в
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Додано: Чет 07 січ, 2021 22:03
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:22
Хахахахахааааа а потом эти деньги пропадут куда то, гарантирую! Это же Украина!!!!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:42
Про "змусять платити додатково" цілком вірю. А от щодо підвищення пенсії є великі сумніви, особливо після "підвищення" зарплат вчителям, медикам, "зниження тарифів на опалення в наступному сезоні вдвічі", та створення 500 тис. робочих місць в травні минулого року.
Та й яка різниця, скільки ти заплатив зараз на "особистий рахунок", якщо через 20-40 років це будуть копійки, на які вже нічого не купиш.
Перші такі спроби були році так в 2000-му, коли придумали приватні пенсійні фонди. Ну й де вони зараз?
Навіть якщо б я тоді почав відкладати по курсу 5,40грн/USD, що б я на них міг купити зараз по курсу 28,40? Це ще не враховуючі зміну купівельної спроможності самого USD. Наприклад, та ж сама модель машини в 2000-му коштувала $30K, а зараз - $40K.
Отже, уся ця "реформа" - просто імітація бурхливої діяльності клоунів.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:20
Заголовок неправильный.
Два налога пенсионных будут платить вместо одного.
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