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Українцям почнуть платити
по дві пенсії: в "Слузі...

Українцям почнуть платити по дві пенсії: в "Слузі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 16:53

Українцям почнуть платити по дві пенсії: в "Слузі...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 2023 року запустять пенсійну реформу.

Дивися повний текст Українцям почнуть платити по дві пенсії: в \"Слузі народу\" назвали строки.
R2
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Вчера и послезавтра.....
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:07

Re: Українцям почнуть платити по дві пенсії: в

Кто будет спонсором?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:03

  ruvex написав:Кто будет спонсором?


Те, кто не успел упаковать чемоданы.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 08:22

Хахахахахааааа а потом эти деньги пропадут куда то, гарантирую! Это же Украина!!!!
pismichenko17
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:42

Про "змусять платити додатково" цілком вірю. А от щодо підвищення пенсії є великі сумніви, особливо після "підвищення" зарплат вчителям, медикам, "зниження тарифів на опалення в наступному сезоні вдвічі", та створення 500 тис. робочих місць в травні минулого року.

Та й яка різниця, скільки ти заплатив зараз на "особистий рахунок", якщо через 20-40 років це будуть копійки, на які вже нічого не купиш.
Перші такі спроби були році так в 2000-му, коли придумали приватні пенсійні фонди. Ну й де вони зараз?
Навіть якщо б я тоді почав відкладати по курсу 5,40грн/USD, що б я на них міг купити зараз по курсу 28,40? Це ще не враховуючі зміну купівельної спроможності самого USD. Наприклад, та ж сама модель машини в 2000-му коштувала $30K, а зараз - $40K.

Отже, уся ця "реформа" - просто імітація бурхливої діяльності клоунів.
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:20

Заголовок неправильный.
Два налога пенсионных будут платить вместо одного.
Амвросий
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