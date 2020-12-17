Про це йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації від 6 січня.
Дивися повний текст За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими правилами доведеться працювати.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 17:29
За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими правилами доведеться працювати.
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:30
Запрещено все кроме еды епицентра и буковеля. Лыжи это продукты питания если надо покататься))
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