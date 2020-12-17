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За день до локдауна бізнес
не розуміє, за якими...

За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:29

За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації від 6 січня.

Дивися повний текст За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими правилами доведеться працювати.
R2
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Запрещено все кроме еды епицентра и буковеля. Лыжи это продукты питания если надо покататься))
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:34

Наш локдаун -маразм,как и всё,что делает власть.
Scotch
 
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