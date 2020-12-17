За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...

"Два раза в неделю, по вторникам и пятницам,меня и всех моих друзей и знакомых



тр... в задницу черенком от швабры.Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры



в ж_о_пе.

Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или



пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".



Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру.

Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала.Они только против, но не предлагают



никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений —



что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры".



Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в з_а_дницу".

Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут



введены налоговые льготы для производителей вазелина".



Нет, говорим мы, никакой швабры.

Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется



кровотечение. Вы хотите кровопролития?"



Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры.

Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие ..., которые убеждает



вас,что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Украина".



Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим.

Власть: "Ваши голоса услышаны.Будут произведены кардинальные реформы.В течение



следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая



половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три



года швабра будет вводиться только наполовину."



Нет, говорим мы, никакой швабры в наших ж_о_п_а_х!!!!!

Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь



потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то



пострашнее, чем швабра!!!..."