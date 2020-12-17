Про це йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації від 6 січня.
Дивися повний текст За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими правилами доведеться працювати.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 17:29
За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими правилами доведеться працювати.
Додано: Чет 07 січ, 2021 17:30
Запрещено все кроме еды епицентра и буковеля. Лыжи это продукты питания если надо покататься))
Додано: Чет 07 січ, 2021 19:18
А за носками и трусами, которые можно было купить на свежем воздухе с лотка на рынке за пару минут, теперь идите в эпицентр и стойте долго в очереди затылком к затылку в закрытом помещении.
Додано: Чет 07 січ, 2021 19:31
Презервативы можно будет купить?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:15
В Сильпо и др выдают бесплатные одноразовые полиэтиленовые пакеты.
Если очень хочется, то можно воспользоваться.
В древнем Египте и не такое выдумывали. В кишку можно завернуть не только домашнюю колбасу.
Умора
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
Додано: Чет 07 січ, 2021 22:57
Re: За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...
вы уже смирились со шваброй в Ж_о_п_е ( карантином \самоизоляцией (
напомню карцер - самое суровое наказание в тюрьме)призванное сломить волю заключенного
\ локдауном \ вакцинами \ тестами \ делением людей \ иммунными паспортами \
закрытием границ \ ограничением свободы передвижения \ ограничением свободы общения )
теперь торгуетесь за подробности как часто , как глубоко , какой именно шваброй
Это очень хорошое сравнение и лучше просто придумать нельзя .
На этом фоне абсолютно НЕ важно : вирус искусственно создан или натуральны,
вирус опасен или не опасен , для кого опасен, и все что касается вируса
второстепенно , важно только то что ВЫ передали право управлять собой своей
жизнью кому-то другому так глубоко как никогда ранее
P.S. на этом фоне проигрыш антиглобалиста Трампа пробивает на сльозу , чуть ли не
последний оплот прав и свобод был разрушен.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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