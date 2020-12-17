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За день до локдауна бізнес
не розуміє, за якими...

За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:29

За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві Європейської Бізнес Асоціації від 6 січня.

Дивися повний текст За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими правилами доведеться працювати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:30

Запрещено все кроме еды епицентра и буковеля. Лыжи это продукты питания если надо покататься))
l4567
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 17:34

Наш локдаун -маразм,как и всё,что делает власть.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:18

А за носками и трусами, которые можно было купить на свежем воздухе с лотка на рынке за пару минут, теперь идите в эпицентр и стойте долго в очереди затылком к затылку в закрытом помещении. :?
Lady_N
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:31

Презервативы можно будет купить?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Делайте заказы с доставкой к ближайшему столбу от магазинов.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:15

  Investor_K написав:Презервативы можно будет купить?

В Сильпо и др выдают бесплатные одноразовые полиэтиленовые пакеты.
Если очень хочется, то можно воспользоваться.
В древнем Египте и не такое выдумывали. В кишку можно завернуть не только домашнюю колбасу. :D
Умора
Зе-Чмо
Так вот ты какой. Олень Северный (демократия по американски 03.11.20)
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:57

Re: За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...

"Два раза в неделю, по вторникам и пятницам,меня и всех моих друзей и знакомых

тр... в задницу черенком от швабры.Нам это не нравится, и мы протестуем против швабры

в ж_о_пе.
Власть: "Мы готовы к конструктивному диалогу. Предлагайте альтернативу вторнику или

пятницы, мы рассмотрим все ваши варианты".

Мы говорим, что давайте вообще отменим швабру.
Власть: "Оппозиция не несет конструктивного начала.Они только против, но не предлагают

никаких «за», мы слышим только что нужно разрушить, и не слышим никаких предложений —

что надо вводить в анальное отверстие вместо черенка швабры".

Мы все еще не соглашаемся на "шваброй в з_а_дницу".
Власть: "Мы слышим ваше недовольство. Швабра будет тщательно отполирована. Будут

введены налоговые льготы для производителей вазелина".

Нет, говорим мы, никакой швабры.
Власть: "Быстрое извлечение швабры может привести к травмам прямой кишки, начнется

кровотечение. Вы хотите кровопролития?"

Нет, говорим мы, мы хотим чтобы нам в зад перестали засовывать черенок от швабры.
Власть: "Не надо раскачивать лодку!!! Вы попали под воздействие ..., которые убеждает

вас,что у вас в заднице швабра, потому что им не нужна сильная Украина".

Нет, говорим мы, мы свой зад пока еще сами чувствуем, и швабру чувствуем - и видим.
Власть: "Ваши голоса услышаны.Будут произведены кардинальные реформы.В течение

следующих пяти лет половина населения будет видеть швабру только по вторникам, а другая

половина только по пятницам. Будет изменен подход к отбору вводящих швабру. Через три

года швабра будет вводиться только наполовину."

Нет, говорим мы, никакой швабры в наших ж_о_п_а_х!!!!!
Власть: "Если швабру извлечь быстро, вы пошатнетесь и можете упасть. Вы не боитесь

потерять равновесие? Если мы вытащим швабру, возможно, вам в задницу засунут что-то

пострашнее, чем швабра!!!..."

вы уже смирились со шваброй в Ж_о_п_е ( карантином \самоизоляцией (

напомню карцер - самое суровое наказание в тюрьме)призванное сломить волю заключенного

\ локдауном \ вакцинами \ тестами \ делением людей \ иммунными паспортами \

закрытием границ \ ограничением свободы передвижения \ ограничением свободы общения )

теперь торгуетесь за подробности как часто , как глубоко , какой именно шваброй
Это очень хорошое сравнение и лучше просто придумать нельзя .
На этом фоне абсолютно НЕ важно : вирус искусственно создан или натуральны,

вирус опасен или не опасен , для кого опасен, и все что касается вируса

второстепенно , важно только то что ВЫ передали право управлять собой своей

жизнью кому-то другому так глубоко как никогда ранее

P.S. на этом фоне проигрыш антиглобалиста Трампа пробивает на сльозу , чуть ли не

последний оплот прав и свобод был разрушен.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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