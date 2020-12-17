За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...

Это было бы хорошо, но только при адекватных городских властях, что у нас в дефиците. У местных распильщиков после децентрализации сорвало крышу, и теперь их логика - чем больше поступление в местный бюджет, тем больше можно распилить.
А учитывая тесные связи местного бизнеса и местной власти... О каких-то, даже разумных ограничениях речь бы не шла. Тогда пришлось бы расходы (и поступления) на медицину целиком переложить на локальные бюджеты, чтобы самоуправленцы чувствовали хоть какую-то ответственность.
Вообще я поддерживаю расширенную децентрализацию, вплоть до подчинения основных структур (к примеру, полиции) органам местного самоуправления (у центральной власти пусть остается нацгвардия).
Но общество к такому еще не готово.