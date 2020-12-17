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За день до локдауна бізнес
не розуміє, за якими...

За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 03:50

  EKO написав:Вообще то, по закону, чем и когда в конкретных локальных магазинах и на базарах торговать и когда, это все на местном уровне решаться должно.
А не каким то там прохвостом-шмыгальом, в ручном режиме.
Об этом все как то уже и забыли


Это было бы хорошо, но только при адекватных городских властях, что у нас в дефиците. У местных распильщиков после децентрализации сорвало крышу, и теперь их логика - чем больше поступление в местный бюджет, тем больше можно распилить.
А учитывая тесные связи местного бизнеса и местной власти... О каких-то, даже разумных ограничениях речь бы не шла. Тогда пришлось бы расходы (и поступления) на медицину целиком переложить на локальные бюджеты, чтобы самоуправленцы чувствовали хоть какую-то ответственность.
Вообще я поддерживаю расширенную децентрализацию, вплоть до подчинения основных структур (к примеру, полиции) органам местного самоуправления (у центральной власти пусть остается нацгвардия).
Но общество к такому еще не готово.
nitro5
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:39

  EKO написав:Вообще то, по закону, чем и когда в конкретных локальных магазинах и на базарах торговать и когда, это все на местном уровне решаться должно.
А не каким то там прохвостом-шмыгальом, в ручном режиме.
Об этом все как то уже и забыли

Это по какому именно закону?.. -- номер/статью можно увидеть?
_hunter
 
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