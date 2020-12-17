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За день до локдауна бізнес
не розуміє, за якими...

За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:03

залишається незрозумілим чому ми все це (абсолютно конкретний ідіотизм) сприймаємо без належної реакції. От це для мене питання ...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:08

ограничение прав без ввода ЧП или ВП - это узурпация власти, Шмыгаль должен быть немедленно отстранен и судим.
commintatorshik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:17

  ruslan42212 написав:залишається незрозумілим чому ми все це (абсолютно конкретний ідіотизм) сприймаємо без належної реакції. От це для мене питання ...

Так а лично вы, например, почему воспринимаете?..
_hunter
 
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