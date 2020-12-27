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За день до локдауна бізнес
не розуміє, за якими...

За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:03

залишається незрозумілим чому ми все це (абсолютно конкретний ідіотизм) сприймаємо без належної реакції. От це для мене питання ...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:08

ограничение прав без ввода ЧП или ВП - это узурпация власти, Шмыгаль должен быть немедленно отстранен и судим.
commintatorshik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:17

  ruslan42212 написав:залишається незрозумілим чому ми все це (абсолютно конкретний ідіотизм) сприймаємо без належної реакції. От це для мене питання ...

Так а лично вы, например, почему воспринимаете?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:28

Re: За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...

маразм крепчал деревья гнулись.

Ну хотя-б не на НГ.

Не верю я в то что это не политическое решение.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:29

  Investor_K написав:Презервативы можно будет купить?

Нет
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:38

Re: За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...

  nitro5 написав:Это было бы хорошо, но только при адекватных городских властях, что у нас в дефиците.

Неадекватность центральной власти тебя не смущает?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Investor_K написав:Презервативы можно будет купить?

Нет

Сфигли? -- аптеки работают.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:17

Re: За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими...

  _hunter написав:Сфигли? -- аптеки работают.

А эпицентры не работают.

К слову справа в блоке рекламы замечательный девайс увидел. Всем короноидам надо срочно им обзавестись. :mrgreen:
https://www.thillandco.com/products/sty ... opener-ppe
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:44

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Сфигли? -- аптеки работают.

А эпицентры не работают.
...

Ааа... ну если там подразумевалось что-то из разряда "можно ли купить цементу в булочной и хлеба в строительном?" -- тут я не в курсе...
На поставленный вопрос:
  Investor_K написав:Презервативы можно будет купить?

-- ответ однозначен: можно.
_hunter
 
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  #<12
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