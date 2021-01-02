RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Набули чинності нові правила
виклику: коли тепер приїде...

Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:51

Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде...

Пропонуємо до обговорення:
Так, виклики поділили на чотири категорії: критичні, екстрені, чи не екстрені та непрофільні.

Дивися повний текст Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде швидка.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91967
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:51

Идиоты сидят в министерствах.
anton_gms
 
Повідомлень: 864
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:16

"...критический вызов – это когда человек не дышит, туда мы должны доехать за 10 минут"
А смысл уже ? Откачать вы его уже не сможете, после 6-7 минут наступают необратимые повреждения мозга. По сути, в критической ситуации, вызывать "скорую" уже стало бесполезным занятием.
LutsMan
 
Повідомлень: 851
З нами з: 10.06.08
Подякував: 189 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, коли можуть запровадити платний в'їзд до...
R2 » Чет 07 січ, 2021 13:24
3 165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 січ, 2021 17:40
fiona98
В Україні злетять ціни на проїзд: коли і скільки... 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 02 січ, 2021 14:38
30 2567
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 18:51
Investor_K
Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скільки
R2 » Нед 03 січ, 2021 08:11
4 1376
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 18:45
omayskiy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92236)
07.01.2021 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.