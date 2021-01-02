Так, виклики поділили на чотири категорії: критичні, екстрені, чи не екстрені та непрофільні.
Дивися повний текст Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде швидка.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:51
Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде швидка.
Додано: Чет 07 січ, 2021 19:16
"...критический вызов – это когда человек не дышит, туда мы должны доехать за 10 минут"
А смысл уже ? Откачать вы его уже не сможете, после 6-7 минут наступают необратимые повреждения мозга. По сути, в критической ситуации, вызывать "скорую" уже стало бесполезным занятием.
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