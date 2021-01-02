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Набули чинності нові правила
виклику: коли тепер приїде...

Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:51

Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде...

Пропонуємо до обговорення:
Так, виклики поділили на чотири категорії: критичні, екстрені, чи не екстрені та непрофільні.

Дивися повний текст Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде швидка.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 18:51

Идиоты сидят в министерствах.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:16

"...критический вызов – это когда человек не дышит, туда мы должны доехать за 10 минут"
А смысл уже ? Откачать вы его уже не сможете, после 6-7 минут наступают необратимые повреждения мозга. По сути, в критической ситуации, вызывать "скорую" уже стало бесполезным занятием.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:20

И этим иди там я плачу налоги
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:16

Хороший совет "обращайтесь к семейному врачу", а если из трёх семейных врачей поселковой поликлиники один (пенсионер) уволился, другая уехала работать в Польшу, а третья так перегружена, что брать чужих больше не может?
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:26

  LutsMan написав:"...критический вызов – это когда человек не дышит, туда мы должны доехать за 10 минут"
А смысл уже ? Откачать вы его уже не сможете, после 6-7 минут наступают необратимые повреждения мозга. По сути, в критической ситуации, вызывать "скорую" уже стало бесполезным занятием.


Пока человек ещё дышит надо звонить в скорую и кричать, что уже не дышит. Пока доедут, будет в самый раз.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:37

Re: Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде.

Страна деградировала настолько, что уходит в прошлое.
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