Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде...

Додано: Чет 07 січ, 2021 22:16

Хороший совет "обращайтесь к семейному врачу", а если из трёх семейных врачей поселковой поликлиники один (пенсионер) уволился, другая уехала работать в Польшу, а третья так перегружена, что брать чужих больше не может?

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.