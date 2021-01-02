Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде...

warlamp
Был сегодня у семейного врача - им объявили, что в марте будут последние выплаты из ковидного фонда, думает увольняться и идти к частникам. Отакэ.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:27
warlamp
Был сегодня у семейного врача - им объявили, что в марте будут последние выплаты из ковидного фонда, думает увольняться и идти к частникам. Отакэ.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:28
Чтоб к этим ди...м, министрам, депутатам их родственникам и детям ездила скорая по этим правилам....
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:30
невелика потеря, у этих семейных лекарей ни образования, ни интернатуры, ни врачебной практики. В лучшем случае это обычные медсестры.
По опыту обращения в поликлинику, этого семейного лекаря видел только раз - для того чтобы декларацию подписать, т.к. без декларации другие врачи отказались принимать. В этом и заключается вся "работа" этих семейных лекарей - подпсать декларацию и вешать лапшу на уши бабулькам.
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