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Набули чинності нові правила
виклику: коли тепер приїде...

Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:27

warlamp
Был сегодня у семейного врача - им объявили, что в марте будут последние выплаты из ковидного фонда, думает увольняться и идти к частникам. Отакэ.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:28

Чтоб к этим ди...м, министрам, депутатам их родственникам и детям ездила скорая по этим правилам....
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:30

Чтоб к ним и их детям так скорая ездила. Все для народа
ttaxa90
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:30

  warlamp написав:Хороший совет "обращайтесь к семейному врачу", а если из трёх семейных врачей поселковой поликлиники один (пенсионер) уволился


невелика потеря, у этих семейных лекарей ни образования, ни интернатуры, ни врачебной практики. В лучшем случае это обычные медсестры.

По опыту обращения в поликлинику, этого семейного лекаря видел только раз - для того чтобы декларацию подписать, т.к. без декларации другие врачи отказались принимать. В этом и заключается вся "работа" этих семейных лекарей - подпсать декларацию и вешать лапшу на уши бабулькам.
Амвросий
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