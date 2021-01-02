warlamp
Был сегодня у семейного врача - им объявили, что в марте будут последние выплаты из ковидного фонда, думает увольняться и идти к частникам. Отакэ.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:27
warlamp
Был сегодня у семейного врача - им объявили, что в марте будут последние выплаты из ковидного фонда, думает увольняться и идти к частникам. Отакэ.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:28
Чтоб к этим ди...м, министрам, депутатам их родственникам и детям ездила скорая по этим правилам....
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:30
невелика потеря, у этих семейных лекарей ни образования, ни интернатуры, ни врачебной практики. В лучшем случае это обычные медсестры.
По опыту обращения в поликлинику, этого семейного лекаря видел только раз - для того чтобы декларацию подписать, т.к. без декларации другие врачи отказались принимать. В этом и заключается вся "работа" этих семейных лекарей - подпсать декларацию и вешать лапшу на уши бабулькам.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:13
Re: Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде.
Обидно, но похоже пора таки подыскивать себе другую страну для пенсии. Даже когда объявили, что пенсии не будет, решила, что переживу, сделаю себе свой "пенс.фонд". Но не судьба...
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:59
Если человек перестал дышать - один начинает реанимационные мероприятия (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание), а другой звонит и вызывает скорую. Делаете 30 надавливаний на грудную клетку и 2 сильных выдоха в рот пострадавшему, и повторяете эти действия до тех пор, пока не приедет скорая. Тем самым вы являетесь сердцем и легкими пострадавшего, и пока вы это делаете - все его органы будут обеспечиваться кровью и кислородом. Если перестанете их делать - тогда да, через 5-7 минут скорая уже будет точно не нужна.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:03
Едьте в штаты . Там после любой болезни всю оставшуюся жизнь будете работать, чтобы вернуть кредит за лечение.
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