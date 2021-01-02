Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде...

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Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:59
Если человек перестал дышать - один начинает реанимационные мероприятия (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание), а другой звонит и вызывает скорую. Делаете 30 надавливаний на грудную клетку и 2 сильных выдоха в рот пострадавшему, и повторяете эти действия до тех пор, пока не приедет скорая. Тем самым вы являетесь сердцем и легкими пострадавшего, и пока вы это делаете - все его органы будут обеспечиваться кровью и кислородом. Если перестанете их делать - тогда да, через 5-7 минут скорая уже будет точно не нужна.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:03
Едьте в штаты . Там после любой болезни всю оставшуюся жизнь будете работать, чтобы вернуть кредит за лечение.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:21
Евгений Н.
Искусственное дыхание тоже нужно уметь делать. Даже профессионалы грудную клетку при этом проламывают. Иначе, легкие надавливания успеха не принесут....
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