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Набули чинності нові правила
виклику: коли тепер приїде...

Набули чинності нові правила виклику: коли тепер приїде...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:30

Чтоб к ним и их детям так скорая ездила. Все для народа
ttaxa90
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:59

  LutsMan написав:"...критический вызов – это когда человек не дышит, туда мы должны доехать за 10 минут"
А смысл уже ? Откачать вы его уже не сможете, после 6-7 минут наступают необратимые повреждения мозга. По сути, в критической ситуации, вызывать "скорую" уже стало бесполезным занятием.


Если человек перестал дышать - один начинает реанимационные мероприятия (непрямой массаж сердца и искусственное дыхание), а другой звонит и вызывает скорую. Делаете 30 надавливаний на грудную клетку и 2 сильных выдоха в рот пострадавшему, и повторяете эти действия до тех пор, пока не приедет скорая. Тем самым вы являетесь сердцем и легкими пострадавшего, и пока вы это делаете - все его органы будут обеспечиваться кровью и кислородом. Если перестанете их делать - тогда да, через 5-7 минут скорая уже будет точно не нужна.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:03

  Gln_Vlrn написав:Обидно, но похоже пора таки подыскивать себе другую страну для пенсии. Даже когда объявили, что пенсии не будет, решила, что переживу, сделаю себе свой "пенс.фонд". Но не судьба...


Едьте в штаты :). Там после любой болезни всю оставшуюся жизнь будете работать, чтобы вернуть кредит за лечение.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:21

Евгений Н.
Искусственное дыхание тоже нужно уметь делать. Даже профессионалы грудную клетку при этом проламывают. Иначе, легкие надавливания успеха не принесут....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:35

"Всё для людей"(((((
lenavolfv
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:33

  Евгений Н. написав:
  Gln_Vlrn написав:Обидно, но похоже пора таки подыскивать себе другую страну для пенсии. Даже когда объявили, что пенсии не будет, решила, что переживу, сделаю себе свой "пенс.фонд". Но не судьба...


Едьте в штаты :). Там после любой болезни всю оставшуюся жизнь будете работать, чтобы вернуть кредит за лечение.

Вы там лечились?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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