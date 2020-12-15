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У НАЗК пояснили, як
декларувати подарунки

У НАЗК пояснили, як декларувати подарунки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:07

У НАЗК пояснили, як декларувати подарунки

Пропонуємо до обговорення:
Якщо на вас поширюється дія Закону «Про запобігання корупції», приймаючи подарунок слід врахувати встановлені Законом обмеження.

Дивися повний текст У НАЗК пояснили, як декларувати подарунки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 19:07

как и кем это проверяется?
ketrax70
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