Якщо на вас поширюється дія Закону «Про запобігання корупції», приймаючи подарунок слід врахувати встановлені Законом обмеження.
Дивися повний текст У НАЗК пояснили, як декларувати подарунки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 січ, 2021 19:07
У НАЗК пояснили, як декларувати подарунки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НАЗК пояснили, як декларувати подарунки.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|