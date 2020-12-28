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Bitcoin подолав
позначку в $37 тисяч

Bitcoin подолав позначку в $37 тисяч
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:21

Bitcoin подолав позначку в $37 тисяч

Пропонуємо до обговорення:
Курс криптовалюти Bitcoin встановив новий історичний максимум, перевищивши 37 тис. доларів.

Дивися повний текст Bitcoin подолав позначку в $37 тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:21

Пошел разгон.
Из ничего раздули огромнейший мыльный пузырь.
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p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 20:29

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Курс криптовалюти Bitcoin встановив новий історичний максимум, перевищивши 37 тис. доларів.

Дивися повний текст Bitcoin подолав позначку в $37 тисяч.



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greenozon
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