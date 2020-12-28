Курс криптовалюти Bitcoin встановив новий історичний максимум, перевищивши 37 тис. доларів.
Дивися повний текст Bitcoin подолав позначку в $37 тисяч.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 20:21
Bitcoin подолав позначку в $37 тисяч
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin подолав позначку в $37 тисяч.
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:21
Пошел разгон.
Из ничего раздули огромнейший мыльный пузырь.
И что характерно. Отвечать никому не придется. :D
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:29
інфа застаріла
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