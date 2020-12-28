Курс криптовалюти Bitcoin встановив новий історичний максимум, перевищивши 37 тис. доларів.
Дивися повний текст Bitcoin подолав позначку в $37 тисяч.
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Додано: Чет 07 січ, 2021 20:21
Bitcoin подолав позначку в $37 тисяч
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin подолав позначку в $37 тисяч.
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:21
Пошел разгон.
Из ничего раздули огромнейший мыльный пузырь.
И что характерно. Отвечать никому не придется. :D
Додано: Чет 07 січ, 2021 20:29
інфа застаріла
4 0 0 0 0 $
+50грн !
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Додано: Чет 07 січ, 2021 23:46
Биток, Тесла... ИМХО, скоро начнется "праздник" и достанется даже нормальным активам.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:35
МММ в мировом масштабе. НЕ может нормальная валюта за неделю дорожать на 50-100%. Мыльный пузырь как надулся так и лопнет за пару дней. Нагреют руки только миллиардеры которые регулируют курс с помощью контрольного пакета так называемой криптовалюты и которые имеют доступ к минимальному проценту на обмен.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:36
Кто вам сказал что не помет ? Обоснуйте ? Если есть покупатель, который готов ее купить в 2 раза дороже, продавец должен сказать, что так дорожать не может и не продать ? Если бы говорили вот ты купил сегодня биткоин, а "завтра" у тебя уже их будет "два" или мы выкупим их в "два" раза дороже, тогда да, это была бы пирамида. Те кто используют по назначению криптовалюту, тому по большому счету не столь важен ее курс, т.к она используется только для транзакций, а не для накопления.
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