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Податки за квартири: кому
доведеться віддати понад дві...

Податки за квартири: кому доведеться віддати понад дві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 03:07

Податки за квартири: кому доведеться віддати понад дві...

Пропонуємо до обговорення:
Українці, які мають квартири площею від 60 квадратів і вдома від 120 квадратів, до 1 липня отримають квитанції з сумою податку на нерухомість

Дивися повний текст Податки за квартири: кому доведеться віддати понад дві тисячі.
R2
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