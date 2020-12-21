У 2021 році на українців чекає підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги - піднімуться ціни на опалення, гаряче водопостачання і холодну воду.
Дивися повний текст На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок для однієї сім'ї.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:03
На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...
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Дивися повний текст На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок для однієї сім'ї.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:03
Скоро будем обтираться, вместо того чтобы принимать душ. Про принять горячую ванну я вообще молчу.
И эти люди что то имеют против совка.
До сих пор разворовывают то, что было тогда построено.
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