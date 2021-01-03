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На скільки подорожчає комуналка
в Україні: розрахунок...

На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:03

На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році на українців чекає підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги - піднімуться ціни на опалення, гаряче водопостачання і холодну воду.

Дивися повний текст На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок для однієї сім'ї.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:03

Скоро будем обтираться, вместо того чтобы принимать душ. Про принять горячую ванну я вообще молчу.
И эти люди что то имеют против совка.
До сих пор разворовывают то, что было тогда построено.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:19

p_a_l
Ну от бачите, вже скоро 30 років як розкрадають ту ковбасу по 2.20 і ніяк розтягти все до останнього не можуть :)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:26

  nighthawk5 написав:Ну от бачите, вже скоро 30 років як розкрадають ту ковбасу по 2.20 і ніяк розтягти все до останнього не можуть :)


да давно уже растянули и распилили - уже и кирпичей не осталось. :) Насчет колбасы, у нас даже мясокомбинат закрыли. Не зря-же уже поговаривают о том, чтобы кріпаків данью обложить и условия им ставить.

https://news.finance.ua/ua/news/-/47005 ... a-kordonom
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:11

45 грн за свет? Это где такое есть, в квартире с 1 лампочкой?
pmdunavesta
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