На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...

Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:13

fiona98 написав: ак лучше вернуть все как было, тарифы и цены которые были а Европа пускай засунет в ж***у свой безвиз. Кому нужно тот найдет пару копеек на визу чтобы поехать в Европу ак лучше вернуть все как было, тарифы и цены которые были а Европа пускай засунет в ж***у свой безвиз. Кому нужно тот найдет пару копеек на визу чтобы поехать в Европу

Если бы вы хоть раз дальше своей деревни выезжали, вы бы знали что 30 Евро в получении визы это мелочи (ну и не 30 т.к обычно визы делают через сервисный центр). Для получении визы нужно пойти в банк и на бланке получить выписку о состоянии счета, получить справку с работы (выслушав шутки что ты же нам что-то привези). Эту справку часто заставляли еще переводить. Распечатать бронь отелей с букинга. Пойти сделать фото. Все эти бумаги оттащить в сервисный центр. И ждать и надеяться что у визового офицера будет хорошее настроение и дадут мультивизу.И несмотря на то что было норм денег на счете, очень даже норм белая ЗП , мультивиты давали на год, кроме одной которая было на два. Некоторым открывали только под поездку сингл визу и все. Пятилетня виза это вообще большая редкость была. А еще особо прекрасно когда рейс задерживается и приходится сидеть в аэропорту, например Парижа т.к виза уже закончилась и выйти нельзя. И да, в обличи от визы в Штаты нельзя просто приди и сказать, что планирую отдых и хочу визу. Виза дается только под конкретную поездку. И да, особенно интересно было когда надо срочно куда-то лететь. а визы нема.Я понимаю что Вам лучше откатится в те времена когда люди сидели под пальмой и ели бананы. Ни коммуналки, на расходом на связь - поспал, посрал, скушал банан - вот оно счастье