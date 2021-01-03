У 2021 році на українців чекає підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги - піднімуться ціни на опалення, гаряче водопостачання і холодну воду.
Дивися повний текст На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок для однієї сім'ї.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:03
На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок для однієї сім'ї.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:19
p_a_l
Ну от бачите, вже скоро 30 років як розкрадають ту ковбасу по 2.20 і ніяк розтягти все до останнього не можуть
Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:31
Нормальные люди стараются больше зарабатывать и не особо парятся с коммуналкой, т.к в месяц она сопоставима с суммой потраченной в генделе или походам в мигаз.
Совки же протирают штаны на диване и не могут забыть халяву и волшебную кильку в томате
Сейчас просто аншлаг с отдыхом на Занзибаре - 1000$ за чела заплатить норм, столько же отвалить за новый телефон тоже норм, а заплатить за коммуналку 50$ то беда-беда. Цена за кофе и что-то к кофе как-то никого не смущает.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:13
Re: На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...
Если бы вы хоть раз дальше своей деревни выезжали, вы бы знали что 30 Евро в получении визы это мелочи (ну и не 30 т.к обычно визы делают через сервисный центр). Для получении визы нужно пойти в банк и на бланке получить выписку о состоянии счета, получить справку с работы (выслушав шутки что ты же нам что-то привези). Эту справку часто заставляли еще переводить. Распечатать бронь отелей с букинга. Пойти сделать фото. Все эти бумаги оттащить в сервисный центр. И ждать и надеяться что у визового офицера будет хорошее настроение и дадут мультивизу.И несмотря на то что было норм денег на счете, очень даже норм белая ЗП , мультивиты давали на год, кроме одной которая было на два. Некоторым открывали только под поездку сингл визу и все. Пятилетня виза это вообще большая редкость была. А еще особо прекрасно когда рейс задерживается и приходится сидеть в аэропорту, например Парижа т.к виза уже закончилась и выйти нельзя. И да, в обличи от визы в Штаты нельзя просто приди и сказать, что планирую отдых и хочу визу. Виза дается только под конкретную поездку. И да, особенно интересно было когда надо срочно куда-то лететь. а визы нема.
Я понимаю что Вам лучше откатится в те времена когда люди сидели под пальмой и ели бананы. Ни коммуналки, на расходом на связь - поспал, посрал, скушал банан - вот оно счастье
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:24
ssnet Мы все очень за вас рады, отдых в Занзибаре, аэропорты Парижа, ну не повезло вам, живете в стане тунеядцев, потерпите, вирус и чиновники делают свое дело
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:29
Что есть то есть. Было бы меньше тунеядцев, уровень жизни был бы хотяб как в Польше. А так, относительно богатая Африка или бедная Азия. Уже скоро не сможет работать поколение людей, которые не успели накопить на квартиру и будет совсем весело.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:35
Re: На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...
То есть вы настаиваете, что этак 80% населения страны тунеядцы ? Да ладно, не буду занимать ваше время и свое тоже, толку то, еще на самолет опоздаете и обломается отдых в Занзибаре
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:44
Это он уже из Занзибара пишет, поэтому не волнуйтесь за него.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:54
Если люди не тунеядцы, они производят товары или услуги. Судя по количеству товаров и услуг може и больше 80% населения страны тунеядцы, что наглядно показывает наше ВВП и количество людей которые шарятся в рабочее время.
А тарифы буду подниматься в не зависимости кто при власти - зарплаты неспеша растут, а оборудование изнашивается.
|