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На скільки подорожчає комуналка
в Україні: розрахунок...

На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:03

На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році на українців чекає підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги - піднімуться ціни на опалення, гаряче водопостачання і холодну воду.

Дивися повний текст На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок для однієї сім'ї.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:19

p_a_l
Ну от бачите, вже скоро 30 років як розкрадають ту ковбасу по 2.20 і ніяк розтягти все до останнього не можуть :)
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:11

45 грн за свет? Это где такое есть, в квартире с 1 лампочкой?
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:31

  p_a_l написав:Скоро будем обтираться, вместо того чтобы принимать душ. Про принять горячую ванну я вообще молчу.
И эти люди что то имеют против совка.
До сих пор разворовывают то, что было тогда построено.

Нормальные люди стараются больше зарабатывать и не особо парятся с коммуналкой, т.к в месяц она сопоставима с суммой потраченной в генделе или походам в мигаз.
Совки же протирают штаны на диване и не могут забыть халяву и волшебную кильку в томате :mrgreen:
Сейчас просто аншлаг с отдыхом на Занзибаре - 1000$ за чела заплатить норм, столько же отвалить за новый телефон тоже норм, а заплатить за коммуналку 50$ то беда-беда. Цена за кофе и что-то к кофе как-то никого не смущает.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:13

Re: На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...

  fiona98 написав:ак лучше вернуть все как было, тарифы и цены которые были а Европа пускай засунет в ж***у свой безвиз. Кому нужно тот найдет пару копеек на визу чтобы поехать в Европу

Если бы вы хоть раз дальше своей деревни выезжали, вы бы знали что 30 Евро в получении визы это мелочи (ну и не 30 т.к обычно визы делают через сервисный центр). Для получении визы нужно пойти в банк и на бланке получить выписку о состоянии счета, получить справку с работы (выслушав шутки что ты же нам что-то привези). Эту справку часто заставляли еще переводить. Распечатать бронь отелей с букинга. Пойти сделать фото. Все эти бумаги оттащить в сервисный центр. И ждать и надеяться что у визового офицера будет хорошее настроение и дадут мультивизу.И несмотря на то что было норм денег на счете, очень даже норм белая ЗП , мультивиты давали на год, кроме одной которая было на два. Некоторым открывали только под поездку сингл визу и все. Пятилетня виза это вообще большая редкость была. А еще особо прекрасно когда рейс задерживается и приходится сидеть в аэропорту, например Парижа т.к виза уже закончилась и выйти нельзя. И да, в обличи от визы в Штаты нельзя просто приди и сказать, что планирую отдых и хочу визу. Виза дается только под конкретную поездку. И да, особенно интересно было когда надо срочно куда-то лететь. а визы нема.
Я понимаю что Вам лучше откатится в те времена когда люди сидели под пальмой и ели бананы. Ни коммуналки, на расходом на связь - поспал, посрал, скушал банан - вот оно счастье :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:24

ssnet Мы все очень за вас рады, отдых в Занзибаре, аэропорты Парижа, ну не повезло вам, живете в стане тунеядцев, потерпите, вирус и чиновники делают свое дело ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:29

  Igorten написав:ssnet Мы все очень за вас рады, отдых в Занзибаре, аэропорты Парижа, ну не повезло вам, живете в стане тунеядцев, потерпите ;)

Что есть то есть. Было бы меньше тунеядцев, уровень жизни был бы хотяб как в Польше. А так, относительно богатая Африка или бедная Азия. Уже скоро не сможет работать поколение людей, которые не успели накопить на квартиру и будет совсем весело.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:35

Re: На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...

  ssnet написав:Что есть то есть. Было бы меньше тунеядцев, уровень жизни был бы хотяб как в Польше. А так, относительно богатая Африка или бедная Азия. Уже скоро не сможет работать поколение людей, которые не успели накопить на квартиру и будет совсем весело.

То есть вы настаиваете, что этак 80% населения страны тунеядцы ? Да ладно, не буду занимать ваше время и свое тоже, толку то, еще на самолет опоздаете и обломается отдых в Занзибаре :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:44

  Igorten написав:
  ssnet написав:Что есть то есть. Было бы меньше тунеядцев, уровень жизни был бы хотяб как в Польше. А так, относительно богатая Африка или бедная Азия. Уже скоро не сможет работать поколение людей, которые не успели накопить на квартиру и будет совсем весело.

То есть вы настаиваете, что этак 80% населения страны тунеядцы ? Да ладно, не буду занимать ваше время и свое тоже, толку то, еще на самолет опоздаете и обломается отдых в Занзибаре :)


Это он уже из Занзибара пишет, поэтому не волнуйтесь за него.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:54

  Igorten написав:
  ssnet написав:Что есть то есть. Было бы меньше тунеядцев, уровень жизни был бы хотяб как в Польше. А так, относительно богатая Африка или бедная Азия. Уже скоро не сможет работать поколение людей, которые не успели накопить на квартиру и будет совсем весело.

То есть вы настаиваете, что этак 80% населения страны тунеядцы ? Да ладно, не буду занимать ваше время и свое тоже, толку то, еще на самолет опоздаете и обломается отдых в Занзибаре :)

Если люди не тунеядцы, они производят товары или услуги. Судя по количеству товаров и услуг може и больше 80% населения страны тунеядцы, что наглядно показывает наше ВВП и количество людей которые шарятся в рабочее время.
А тарифы буду подниматься в не зависимости кто при власти - зарплаты неспеша растут, а оборудование изнашивается.
ssnet
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