На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Нормальные люди стараются больше зарабатывать и не особо парятся с коммуналкой, т.к в месяц она сопоставима с суммой потраченной в генделе или походам в мигаз. Совки же протирают штаны на диване и не могут забыть халяву и волшебную кильку в томате Сейчас просто аншлаг с отдыхом на Занзибаре - 1000$ за чела заплатить норм, столько же отвалить за новый телефон тоже норм, а заплатить за коммуналку 50$ то беда-беда. Цена за кофе и что-то к кофе как-то никого не смущает.
Шановний. Ми тут всі, звичайно, в шоці, що Ви накінець-то назбирали 1000 у.е. і плануєте відвідати Занзібар, та походити там по "ганделязам" і "мигазам". Але в статті розповідається про вартість ком.послуг в Україні, а Ви тут нам втираєте про Ваш аншлаг з відпочинком в Занзібарі. При чому тут Ваше оформлення візи і всякі там "обличи от визы в Штаты"? Звалюйте собі хоч в Гваделупу, ваші понти мало кого хвилюють. Одне мене хвилює.Якщо ще якась частина таких "пахарєй" під цей аншлаг звалить на відпочинок в Занзібар,то як же Україна переживе цю тимчасову втрату еліти "пахарєй". Мабуть на цей період Україну накриє страшна криза. А може навпаки, тимчасовий розквіт.
ssnet написав:Что есть то есть. Было бы меньше тунеядцев, уровень жизни был бы хотяб как в Польше. А так, относительно богатая Африка или бедная Азия. Уже скоро не сможет работать поколение людей, которые не успели накопить на квартиру и будет совсем весело.
То есть вы настаиваете, что этак 80% населения страны тунеядцы ? Да ладно, не буду занимать ваше время и свое тоже, толку то, еще на самолет опоздаете и обломается отдых в Занзибаре
Это он уже из Занзибара пишет, поэтому не волнуйтесь за него.
Уф-ф-ф. Офісний планктон дістався до місця призначення, а то ми всі так переживали, так переживали.....
qazzax написав:Шановний. Ми тут всі, звичайно, в шоці, що Ви накінець-то назбирали 1000 у.е. і плануєте відвідати Занзібар, та походити там по "ганделязам" і "мигазам". Але в статті розповідається про вартість ком.послуг в Україні, а Ви тут нам втираєте про Ваш аншлаг з відпочинком в Занзібарі.
1) В Занзибар едут не по генделикам лазить а чтобы взобраться на 6километровую гору Килиманджаро наняв там 3 негров которые будут за тобой нести воду, еду, палатку 2) В США как и Британию, Австралию, Японию и т. д. и сейчас никто без визы не пускает
p_a_l написав:Скоро будем обтираться, вместо того чтобы принимать душ. Про принять горячую ванну я вообще молчу. И эти люди что то имеют против совка. До сих пор разворовывают то, что было тогда построено.
Нормальные люди стараются больше зарабатывать и не особо парятся с коммуналкой, т.к в месяц она сопоставима с суммой потраченной в генделе или походам в мигаз. Совки же протирают штаны на диване и не могут забыть халяву и волшебную кильку в томате Сейчас просто аншлаг с отдыхом на Занзибаре - 1000$ за чела заплатить норм, столько же отвалить за новый телефон тоже норм, а заплатить за коммуналку 50$ то беда-беда. Цена за кофе и что-то к кофе как-то никого не смущает.
Ну вот почему всегда крайности?! Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ. Это чушь полная. Но и на Занзибар по 1000 баксов никаких очередей нет. Это такой же бред. Как и 1000 баксов за мобильник заплатить- верх идиотизма и отнюдь не массовое явление в Украине. хороший смартфон за 200-300 баксов перекроет с лихвой потребности 99 % населения. Остальное- доплата за маркетиг/надкусанное яблочко на крышке и другие дешевые понты. Если в Киеве хорошая зп для квалифицированного специалиста в месяц на уровне - 1000 баксов является очень даже неплохой, но и она не даст ездить по Занзибарам и считать это нормой. Цена за кофе и пирожное- это 40-50 грн. За эти деньги коммуналку не оплатить)) Чего она должна смущать, неясно.
ssnet написав:Нормальные люди стараются больше зарабатывать и не особо парятся с коммуналкой, т.к в месяц она сопоставима с суммой потраченной в генделе или походам в мигаз. Совки же протирают штаны на диване и не могут забыть халяву и волшебную кильку в томате
Умник, может подскажешь , где сейчас могут нормально заработать совки-пенсионеры ?
Вопрос не в том, у кого есть деньги платить по новым тарифам, а у кого их нет. Вопрос в том, насколько это подорожание оправдано, действительно ли это необходимо, или же это очередная "накрутка" в пользу монополистов. Человек с адекватным отношением к своим финансам всегда должен задаваться подобными вопросами, независимо от объема доступных ему средств.