На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...

Додано: Суб 09 січ, 2021 00:03

ssnet написав: p_a_l написав: Скоро будем обтираться, вместо того чтобы принимать душ. Про принять горячую ванну я вообще молчу.

И эти люди что то имеют против совка.

До сих пор разворовывают то, что было тогда построено. Скоро будем обтираться, вместо того чтобы принимать душ. Про принять горячую ванну я вообще молчу.И эти люди что то имеют против совка.До сих пор разворовывают то, что было тогда построено.

Нормальные люди стараются больше зарабатывать и не особо парятся с коммуналкой, т.к в месяц она сопоставима с суммой потраченной в генделе или походам в мигаз.

Совки же протирают штаны на диване и не могут забыть халяву и волшебную кильку в томате

Сейчас просто аншлаг с отдыхом на Занзибаре - 1000$ за чела заплатить норм, столько же отвалить за новый телефон тоже норм, а заплатить за коммуналку 50$ то беда-беда. Цена за кофе и что-то к кофе как-то никого не смущает. Нормальные люди стараются больше зарабатывать и не особо парятся с коммуналкой, т.к в месяц она сопоставима с суммой потраченной в генделе или походам в мигаз.Совки же протирают штаны на диване и не могут забыть халяву и волшебную кильку в томатеСейчас просто аншлаг с отдыхом на Занзибаре - 1000$ за чела заплатить норм, столько же отвалить за новый телефон тоже норм, а заплатить за коммуналку 50$ то беда-беда. Цена за кофе и что-то к кофе как-то никого не смущает.

Ну вот почему всегда крайности?! Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ. Это чушь полная. Но и на Занзибар по 1000 баксов никаких очередей нет. Это такой же бред. Как и 1000 баксов за мобильник заплатить- верх идиотизма и отнюдь не массовое явление в Украине. хороший смартфон за 200-300 баксов перекроет с лихвой потребности 99 % населения. Остальное- доплата за маркетиг/надкусанное яблочко на крышке и другие дешевые понты. Если в Киеве хорошая зп для квалифицированного специалиста в месяц на уровне - 1000 баксов является очень даже неплохой, но и она не даст ездить по Занзибарам и считать это нормой. Цена за кофе и пирожное- это 40-50 грн. За эти деньги коммуналку не оплатить)) Чего она должна смущать, неясно.