На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...

Додано: Суб 09 січ, 2021 07:44

SMOKE написав: Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ. Это чушь полная. Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ. Это чушь полная.

Ваши заявления из разряда "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!".Реальная пенсия у людей около 2 тыс. грн. Только принудительное центральное отопление стоит более 2 тыс. грн. в месяц и от него невозможно отказаться. Если пенсионер один, то его пенсии не хватит даже на оплату отопления. Не говоря про электричество и другую коммуналку. А ведь ему еще нужна еда на месяц...Но это не всё. Если на среднюю зарплату, за вычетом налогов, оплата квартиры в Украине обходится примерно в 2 раза дороже чем в США. То одежда в Украине в сотни раз дороже, чем в США (по отношению к средней зарплате). Да даже если взять абсолютные цены, одежда в Украине будет в 2-5 раз дороже, чем в США. Таже самая история с ценами на электронику, продукты. И т.д. и т.п.Возьмем налоги. В США со средней зарплаты вычтут 16% налогов.В Украине со средней зарплаты вычтут 34% налогов.При покупке товаров в США возьмут налог штата порядка 9.5% (от 0 до 15% в зависимости от штата).При покупке товаров в Украине возмьмут налог НДС 20%.Тоесть налоги в Украине в среднем в 2-4 раза выше, чем в США (в зависимости от штата).Вот потому и живем в нищете на фоне шикующих чиновников и олигархов, потому что налоги зашкаливают, а государство ещё и берет ненужные кредиты под дурные проценты и кабальные условия.