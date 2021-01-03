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На скільки подорожчає комуналка
в Україні: розрахунок...

На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:16

  ssnet написав:
  p_a_l написав:

Нормальные люди стараются больше зарабатывать и не особо парятся с коммуналкой, т.к в месяц она сопоставима с суммой потраченной в генделе или походам в мигаз.
Совки же протирают штаны на диване и не могут забыть халяву и волшебную кильку в томате
Сейчас просто аншлаг с отдыхом на Занзибаре - 1000$ за чела заплатить норм, столько же отвалить за новый телефон тоже норм, а заплатить за коммуналку 50$ то беда-беда. Цена за кофе и что-то к кофе как-то никого не смущает.

Шановний. Ми тут всі, звичайно, в шоці, що Ви накінець-то назбирали 1000 у.е. і плануєте відвідати Занзібар, та походити там по "ганделязам" і "мигазам". Але в статті розповідається про вартість ком.послуг в Україні, а Ви тут нам втираєте про Ваш аншлаг з відпочинком в Занзібарі. При чому тут Ваше оформлення візи і всякі там "обличи от визы в Штаты"? Звалюйте собі хоч в Гваделупу, ваші понти мало кого хвилюють. Одне мене хвилює.Якщо ще якась частина таких "пахарєй" під цей аншлаг звалить на відпочинок в Занзібар,то як же Україна переживе цю тимчасову втрату еліти "пахарєй". Мабуть на цей період Україну накриє страшна криза. А може навпаки, тимчасовий розквіт.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:24

  Евгений Н. написав:
  Igorten написав:
  ssnet написав:Что есть то есть. Было бы меньше тунеядцев, уровень жизни был бы хотяб как в Польше. А так, относительно богатая Африка или бедная Азия. Уже скоро не сможет работать поколение людей, которые не успели накопить на квартиру и будет совсем весело.

То есть вы настаиваете, что этак 80% населения страны тунеядцы ? Да ладно, не буду занимать ваше время и свое тоже, толку то, еще на самолет опоздаете и обломается отдых в Занзибаре :)


Это он уже из Занзибара пишет, поэтому не волнуйтесь за него.

Уф-ф-ф. Офісний планктон дістався до місця призначення, а то ми всі так переживали, так переживали.....
qazzax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:25

  qazzax написав:Шановний. Ми тут всі, звичайно, в шоці, що Ви накінець-то назбирали 1000 у.е. і плануєте відвідати Занзібар, та походити там по "ганделязам" і "мигазам". Але в статті розповідається про вартість ком.послуг в Україні, а Ви тут нам втираєте про Ваш аншлаг з відпочинком в Занзібарі.

1) В Занзибар едут не по генделикам лазить а чтобы взобраться на 6километровую гору Килиманджаро наняв там 3 негров которые будут за тобой нести воду, еду, палатку
2) В США как и Британию, Австралию, Японию и т. д. и сейчас никто без визы не пускает
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 00:03

  ssnet написав:
  p_a_l написав:Скоро будем обтираться, вместо того чтобы принимать душ. Про принять горячую ванну я вообще молчу.
И эти люди что то имеют против совка.
До сих пор разворовывают то, что было тогда построено.

Нормальные люди стараются больше зарабатывать и не особо парятся с коммуналкой, т.к в месяц она сопоставима с суммой потраченной в генделе или походам в мигаз.
Совки же протирают штаны на диване и не могут забыть халяву и волшебную кильку в томате :mrgreen:
Сейчас просто аншлаг с отдыхом на Занзибаре - 1000$ за чела заплатить норм, столько же отвалить за новый телефон тоже норм, а заплатить за коммуналку 50$ то беда-беда. Цена за кофе и что-то к кофе как-то никого не смущает.

Ну вот почему всегда крайности?! Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ. Это чушь полная. Но и на Занзибар по 1000 баксов никаких очередей нет. Это такой же бред. Как и 1000 баксов за мобильник заплатить- верх идиотизма и отнюдь не массовое явление в Украине. хороший смартфон за 200-300 баксов перекроет с лихвой потребности 99 % населения. Остальное- доплата за маркетиг/надкусанное яблочко на крышке и другие дешевые понты. Если в Киеве хорошая зп для квалифицированного специалиста в месяц на уровне - 1000 баксов является очень даже неплохой, но и она не даст ездить по Занзибарам и считать это нормой. Цена за кофе и пирожное- это 40-50 грн. За эти деньги коммуналку не оплатить)) Чего она должна смущать, неясно.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 00:24

  ssnet написав:Нормальные люди стараются больше зарабатывать и не особо парятся с коммуналкой, т.к в месяц она сопоставима с суммой потраченной в генделе или походам в мигаз.
Совки же протирают штаны на диване и не могут забыть халяву и волшебную кильку в томате


Умник, может подскажешь , где сейчас могут нормально заработать совки-пенсионеры ?

andrein
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 02:17

Вопрос не в том, у кого есть деньги платить по новым тарифам, а у кого их нет.
Вопрос в том, насколько это подорожание оправдано, действительно ли это необходимо, или же это очередная "накрутка" в пользу монополистов. Человеку с адекватным отношением к своим финансам есть смысл задаваться подобными вопросами, независимо от объема доступных ему средств.
nitro5
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 05:16

  R2 написав:“комуналка” у 2021 році подорожчає в середньому на 30%


Госдолг в 2021 увеличится на 14%.
А коммуналка увеличтся на 30%.

Интересные цифры... :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 06:03

  SMOKE написав:Ну вот почему всегда крайности?! Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ. Это чушь полная.

Нет, не чушь.
Возьмите семью из 2-х пенсионеров с средней пенсией или молодую семью работающую в бюджетной сфере с ребёнком и временно не работающей мамой и посчитайте сколько они могут себе позволить если не смогли оформить субсидию т. к. прописан родственник который не живёт в квартире
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 07:44

  SMOKE написав:Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ.


Ваши заявления из разряда "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!".

Реальная пенсия у людей около 2 тыс. грн. Принудительное центральное отопление стоит более 2 тыс. грн. в месяц и от него невозможно отказаться. Если пенсионер один, то его пенсии не хватит даже на оплату отопления. Не говоря про электричество и другую коммуналку. А ведь ему еще нужна еда на месяц...

Но это не всё. Если на среднюю зарплату (за вычетом налогов), оплата квартиры в Украине обходится примерно в 2 раза дороже чем в США. То одежда в Украине в сотни раз дороже, чем в США (по отношению к средней зарплате). Да даже если взять абсолютные цены, одежда в Украине будет в 2-5 раз дороже, чем в США. Таже самая история с ценами на электронику, продукты. И т.д. и т.п.

Возьмем налоги. В США со средней зарплаты вычтут 16% налогов.
В Украине со средней зарплаты вычтут 34% налогов.

При покупке товаров в США возьмут налог штата порядка 9.5% (от 0 до 15% в зависимости от штата).
При покупке товаров в Украине возмьмут налог НДС 20%.

Тоесть налоги в Украине в среднем в 2-4 раза выше, чем в США (в зависимости от штата).

Вот потому и живем в нищете на фоне шикующих чиновников и олигархов, потому что налоги зашкаливают, а государство ещё и берет ненужные кредиты под дурные проценты и кабальные условия.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 09:25

Re: На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...

ssnet что-то перестал поддерживать диалог. Видимо не сложилось на Занзибаре
На Занзибаре избили и ограбили украинских туристов
fokus
 
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