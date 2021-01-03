RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На скільки подорожчає комуналка
в Україні: розрахунок...

На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:33

  Амвросий написав:Вот потому и живем в нищете на фоне шикующих чиновников и олигархов, потому что налоги зашкаливают, а государство ещё и берет ненужные кредиты под дурные проценты и кабальные условия.


И самое печальное что всегда находятся люди готовые оправдать любое свинство со стороны любой власти, и их немало и на этом форуме
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4425
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:00

  nitro5 написав:Вопрос не в том, у кого есть деньги платить по новым тарифам, а у кого их нет.
Вопрос в том, насколько это подорожание оправдано, действительно ли это необходимо, или же это очередная "накрутка" в пользу монополистов. Человеку с адекватным отношением к своим финансам есть смысл задаваться подобными вопросами, независимо от объема доступных ему средств.

+1. Абсолютно верно. Умные люди всегда задаются вопросами целесообразности.
SMOKE
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:10

  shapo написав:
  SMOKE написав:Ну вот почему всегда крайности?! Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ. Это чушь полная.

Нет, не чушь.
Возьмите семью из 2-х пенсионеров с средней пенсией или молодую семью работающую в бюджетной сфере с ребёнком и временно не работающей мамой и посчитайте сколько они могут себе позволить если не смогли оформить субсидию т. к. прописан родственник который не живёт в квартире

Вы хотите сказать, что они не моются? Ну вот серьезно- вы встречали лично людей, даже с маленькими доходами, которые не моются и экономят на принятии душа. Это чушь и абы зраду развести. Я считаю это крайностью, как и дешевые понты про 1000 баксов за телефон, который без проблем покупает себе любой украинец. Нет ни того, ни другого массового явления. Есть поговорка- сыт голодному не верит. Но я вырос в 90е и знал другую жизнь. Несмотря на то, что сейчас могу позволить себе многое, к счастью, прекрасно понимаю, как в основном люди живут в стране. Но не настолько бедно, чтобы не мыться и не настолько зажиточно, чтобы тратить штуку баксов на человека на отдых.
SMOKE
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:14

  SMOKE написав:
  shapo написав:
  SMOKE написав:Ну вот почему всегда крайности?! Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ. Это чушь полная.

Нет, не чушь.
Возьмите семью из 2-х пенсионеров с средней пенсией или молодую семью работающую в бюджетной сфере с ребёнком и временно не работающей мамой и посчитайте сколько они могут себе позволить если не смогли оформить субсидию т. к. прописан родственник который не живёт в квартире

Вы хотите сказать, что они не моются? Ну вот серьезно- вы встречали лично людей, даже с маленькими доходами, которые не моются и экономят на принятии душа. Это чушь и абы зраду развести. Я считаю это крайностью, как и дешевые понты про 1000 баксов за телефон, который без проблем покупает себе любой украинец. Нет ни того, ни другого массового явления. Есть поговорка- сыт голодному не верит. Но я вырос в 90е и знал другую жизнь. Несмотря на то, что сейчас могу позволить себе многое, к счастью, прекрасно понимаю, как в основном люди живут в стране. Но не настолько бедно, чтобы не мыться и не настолько зажиточно, чтобы тратить штуку баксов на человека на отдых.

В 90-е (вначале) были мизерные пенсии и зарплаты, но коммуналка ничего не стоила.
Я же предложил вам посчитать на что хватит двух пенсий суммарно в 5000грн при оплате 2-комнатной квартиры без субсидии или для молодой семьи с ребенком и одним работающим бюджетником, а не рассуждать кто и сколько раз встанет под душ
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4425
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 751 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:20

  Амвросий написав:
  SMOKE написав:Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ.


Ваши заявления из разряда "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!".

Реальная пенсия у людей около 2 тыс. грн. Принудительное центральное отопление стоит более 2 тыс. грн. в месяц и от него невозможно отказаться. Если пенсионер один, то его пенсии не хватит даже на оплату отопления. Не говоря про электричество и другую коммуналку. А ведь ему еще нужна еда на месяц...

Но это не всё. Если на среднюю зарплату (за вычетом налогов), оплата квартиры в Украине обходится примерно в 2 раза дороже чем в США. То одежда в Украине в сотни раз дороже, чем в США (по отношению к средней зарплате). Да даже если взять абсолютные цены, одежда в Украине будет в 2-5 раз дороже, чем в США. Таже самая история с ценами на электронику, продукты. И т.д. и т.п.

Возьмем налоги. В США со средней зарплаты вычтут 16% налогов.
В Украине со средней зарплаты вычтут 34% налогов.

При покупке товаров в США возьмут налог штата порядка 9.5% (от 0 до 15% в зависимости от штата).
При покупке товаров в Украине возмьмут налог НДС 20%.

Тоесть налоги в Украине в среднем в 2-4 раза выше, чем в США (в зависимости от штата).

Вот потому и живем в нищете на фоне шикующих чиновников и олигархов, потому что налоги зашкаливают, а государство ещё и берет ненужные кредиты под дурные проценты и кабальные условия.

Про пирожные- это вы меня явно перепутали с ssnet и его очередями из украинцев на отдых в Занзибаре. Я лишь написал, что крайности не люблю. Пенсионеры с 2000 грн без вариантов на субсидии.Не нужно манипулировать. Но от этого они не перестают выживать. Это одна из немногих категорий, которую мне жаль. Так как здоровье и возраст уже не позволяют работать и что-то изменить. Но когда мне пишут, что молодая семья с руками и ногами не может себе позволить помыться(400-500 грн в месяц на двоих)- это бред, не выдерживающий никакой критики. У меня двое молодых парней трассы для кондиционеров заложили и за 4 часа заработали 5000 грн с материалами. С кабанчика сантехник бойлер повесил год назад- 600 грн за полтора часа. Никакой высшей математики и особых навыков, которым надо учиться долгое время. Возможностей- масса.Это не 90е и не совок. Да, может шиковать не выйдет на таких подработках, но на воду и шампунь точно будет хватать.
Но проще, конечно, ныть про плохое государство, которое тебя притесняет. Коммуналка у нас всегда была очень дешёвой. Вот все и привыкли к этому. А она будет расти при любом правительстве, к сожалению.
SMOKE
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:36

  shapo написав:
  SMOKE написав:Вы хотите сказать, что они не моются? Ну вот серьезно- вы встречали лично людей, даже с маленькими доходами, которые не моются и экономят на принятии душа. Это чушь и абы зраду развести. Я считаю это крайностью, как и дешевые понты про 1000 баксов за телефон, который без проблем покупает себе любой украинец. Нет ни того, ни другого массового явления. Есть поговорка- сыт голодному не верит. Но я вырос в 90е и знал другую жизнь. Несмотря на то, что сейчас могу позволить себе многое, к счастью, прекрасно понимаю, как в основном люди живут в стране. Но не настолько бедно, чтобы не мыться и не настолько зажиточно, чтобы тратить штуку баксов на человека на отдых.

В 90-е (вначале) были мизерные пенсии и зарплаты, но коммуналка ничего не стоила.
Я же предложил вам посчитать на что хватит двух пенсий суммарно в 5000грн при оплате 2-комнатной квартиры без субсидии или для молодой семьи с ребенком и одним работающим бюджетником, а не рассуждать кто и сколько раз встанет под душ

В 90е доходов не было и возможностей заработать- это главное проблема. Надо гнаться не за дешевизной, а за доходом.
Ваш пример из разряда нереальных, ну с натяжкой единичных случаев с особыми обстоятельства ми. У меня у мамы с папой на двоих пенсия выше и у них и то всегда субсидия выходит.
SMOKE
 
Повідомлень: 4064
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 11:49

Re: На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...

Вообще проблем не вижу. Всё логично - раз наступил конец эпохи бедности, значит у наріда есть больше денег на более дорогую коммуналку.
Amid
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 12.06.08
Подякував: 174 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Amid і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скільки
R2 » Нед 03 січ, 2021 08:11
5 1498
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 17:22
vitaliy_berdinskikh
Як пандемія вплинула на ринок ритейлу в Україні...
R2 » П'ят 08 січ, 2021 15:11
1 104
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 15:11
nighthawk5
В Україні почав діяти «різдвяний локдаун»: що заборонено...
R2 » П'ят 08 січ, 2021 11:33
2 161
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 12:01
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.