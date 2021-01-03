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На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 січ, 2021 10:33
Амвросий написав:
Вот потому и живем в нищете на фоне шикующих чиновников и олигархов, потому что налоги зашкаливают, а государство ещё и берет ненужные кредиты под дурные проценты и кабальные условия.
И самое печальное что всегда находятся люди готовые оправдать любое свинство со стороны любой власти, и их немало и на этом форуме
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shapo
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Додано: Суб 09 січ, 2021 11:00
nitro5 написав:
Вопрос не в том, у кого есть деньги платить по новым тарифам, а у кого их нет.
Вопрос в том, насколько это подорожание оправдано, действительно ли это необходимо, или же это очередная "накрутка" в пользу монополистов. Человеку с адекватным отношением к своим финансам есть смысл задаваться подобными вопросами, независимо от объема доступных ему средств.
+1. Абсолютно верно. Умные люди всегда задаются вопросами целесообразности.
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SMOKE
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Додано: Суб 09 січ, 2021 11:10
shapo написав: SMOKE написав:
Ну вот почему всегда крайности?! Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ. Это чушь полная.
Нет, не чушь.
Возьмите семью из 2-х пенсионеров с средней пенсией или молодую семью работающую в бюджетной сфере с ребёнком и временно не работающей мамой и посчитайте сколько они могут себе позволить если не смогли оформить субсидию т. к. прописан родственник который не живёт в квартире
Вы хотите сказать, что они не моются? Ну вот серьезно- вы встречали лично людей, даже с маленькими доходами, которые не моются и экономят на принятии душа. Это чушь и абы зраду развести. Я считаю это крайностью, как и дешевые понты про 1000 баксов за телефон, который без проблем покупает себе любой украинец. Нет ни того, ни другого массового явления. Есть поговорка- сыт голодному не верит. Но я вырос в 90е и знал другую жизнь. Несмотря на то, что сейчас могу позволить себе многое, к счастью, прекрасно понимаю, как в основном люди живут в стране. Но не настолько бедно, чтобы не мыться и не настолько зажиточно, чтобы тратить штуку баксов на человека на отдых.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 11:14
SMOKE написав: shapo написав: SMOKE написав:
Ну вот почему всегда крайности?! Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ. Это чушь полная.
Нет, не чушь.
Возьмите семью из 2-х пенсионеров с средней пенсией или молодую семью работающую в бюджетной сфере с ребёнком и временно не работающей мамой и посчитайте сколько они могут себе позволить если не смогли оформить субсидию т. к. прописан родственник который не живёт в квартире
Вы хотите сказать, что они не моются? Ну вот серьезно- вы встречали лично людей, даже с маленькими доходами, которые не моются и экономят на принятии душа. Это чушь и абы зраду развести. Я считаю это крайностью, как и дешевые понты про 1000 баксов за телефон, который без проблем покупает себе любой украинец. Нет ни того, ни другого массового явления. Есть поговорка- сыт голодному не верит. Но я вырос в 90е и знал другую жизнь. Несмотря на то, что сейчас могу позволить себе многое, к счастью, прекрасно понимаю, как в основном люди живут в стране. Но не настолько бедно, чтобы не мыться и не настолько зажиточно, чтобы тратить штуку баксов на человека на отдых.
В 90-е (вначале) были мизерные пенсии и зарплаты, но коммуналка ничего не стоила.
Я же предложил вам посчитать на что хватит двух пенсий суммарно в 5000грн при оплате 2-комнатной квартиры без субсидии или для молодой семьи с ребенком и одним работающим бюджетником, а не рассуждать кто и сколько раз встанет под душ
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shapo
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Додано: Суб 09 січ, 2021 11:20
Амвросий написав: SMOKE написав:
Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ.
Ваши заявления из разряда "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!".
Реальная пенсия у людей около 2 тыс. грн. Принудительное центральное отопление стоит более 2 тыс. грн. в месяц и от него невозможно отказаться. Если пенсионер один, то его пенсии не хватит даже на оплату отопления. Не говоря про электричество и другую коммуналку. А ведь ему еще нужна еда на месяц...
Но это не всё. Если на среднюю зарплату (за вычетом налогов), оплата квартиры в Украине обходится примерно в 2 раза дороже чем в США. То одежда в Украине в сотни раз дороже, чем в США (по отношению к средней зарплате). Да даже если взять абсолютные цены, одежда в Украине будет в 2-5 раз дороже, чем в США. Таже самая история с ценами на электронику, продукты. И т.д. и т.п.
Возьмем налоги. В США со средней зарплаты вычтут 16% налогов.
В Украине со средней зарплаты вычтут 34% налогов.
При покупке товаров в США возьмут налог штата порядка 9.5% (от 0 до 15% в зависимости от штата).
При покупке товаров в Украине возмьмут налог НДС 20%.
Тоесть налоги в Украине в среднем в 2-4 раза выше, чем в США (в зависимости от штата).
Вот потому и живем в нищете на фоне шикующих чиновников и олигархов, потому что налоги зашкаливают, а государство ещё и берет ненужные кредиты под дурные проценты и кабальные условия.
Про пирожные- это вы меня явно перепутали с ssnet и его очередями из украинцев на отдых в Занзибаре. Я лишь написал, что крайности не люблю. Пенсионеры с 2000 грн без вариантов на субсидии.Не нужно манипулировать. Но от этого они не перестают выживать. Это одна из немногих категорий, которую мне жаль. Так как здоровье и возраст уже не позволяют работать и что-то изменить. Но когда мне пишут, что молодая семья с руками и ногами не может себе позволить помыться(400-500 грн в месяц на двоих)- это бред, не выдерживающий никакой критики. У меня двое молодых парней трассы для кондиционеров заложили и за 4 часа заработали 5000 грн с материалами. С кабанчика сантехник бойлер повесил год назад- 600 грн за полтора часа. Никакой высшей математики и особых навыков, которым надо учиться долгое время. Возможностей- масса.Это не 90е и не совок. Да, может шиковать не выйдет на таких подработках, но на воду и шампунь точно будет хватать.
Но проще, конечно, ныть про плохое государство, которое тебя притесняет. Коммуналка у нас всегда была очень дешёвой. Вот все и привыкли к этому. А она будет расти при любом правительстве, к сожалению.
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SMOKE
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Додано: Суб 09 січ, 2021 11:36
shapo написав: SMOKE написав:
Вы хотите сказать, что они не моются? Ну вот серьезно- вы встречали лично людей, даже с маленькими доходами, которые не моются и экономят на принятии душа. Это чушь и абы зраду развести. Я считаю это крайностью, как и дешевые понты про 1000 баксов за телефон, который без проблем покупает себе любой украинец. Нет ни того, ни другого массового явления. Есть поговорка- сыт голодному не верит. Но я вырос в 90е и знал другую жизнь. Несмотря на то, что сейчас могу позволить себе многое, к счастью, прекрасно понимаю, как в основном люди живут в стране. Но не настолько бедно, чтобы не мыться и не настолько зажиточно, чтобы тратить штуку баксов на человека на отдых.
В 90-е (вначале) были мизерные пенсии и зарплаты, но коммуналка ничего не стоила.
Я же предложил вам посчитать на что хватит двух пенсий суммарно в 5000грн при оплате 2-комнатной квартиры без субсидии или для молодой семьи с ребенком и одним работающим бюджетником, а не рассуждать кто и сколько раз встанет под душ
В 90е доходов не было и возможностей заработать- это главное проблема. Надо гнаться не за дешевизной, а за доходом.
Ваш пример из разряда нереальных, ну с натяжкой единичных случаев с особыми обстоятельства ми. У меня у мамы с папой на двоих пенсия выше и у них и то всегда субсидия выходит.
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SMOKE
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Додано: Суб 09 січ, 2021 11:49
Вообще проблем не вижу. Всё логично - раз наступил конец эпохи бедности, значит у наріда есть больше денег на более дорогую коммуналку.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 13:14
shapo написав:
В 90-е (вначале) были мизерные пенсии и зарплаты, но коммуналка ничего не стоила.
Я же предложил вам посчитать на что хватит двух пенсий суммарно в 5000грн при оплате 2-комнатной квартиры без субсидии или для молодой семьи с ребенком и одним работающим бюджетником, а не рассуждать кто и сколько раз встанет под душ
SMOKE написав:
В 90е доходов не было и возможностей заработать- это главное проблема. Надо гнаться не за дешевизной, а за доходом.
Ничего подобного.
Как сейчас едут в Польшу на клубнику так тогда брали торбу и ехали на польский или румынский базар. Потом началась Турции с тряпьем,Италия, реже Китай и Дубай.
Вся страна стояла на базарах, налоговой не было кроме рэкета.
shapo написав:
Ваш пример из разряда нереальных, ну с натяжкой единичных случаев с особыми обстоятельства ми. У меня у мамы с папой на двоих пенсия выше и у них и то всегда субсидия выходит.
Это случай рядовой.
У Михи Чаплыги теща на Позняках с прописанным и уехавшим сыном, и это Киев, а сколько уехали из областных и районных центров в Киев или за пределы Украины не выписавшись
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shapo
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